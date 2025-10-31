A nemzetközi közösségnek fel kell lépnie a sportban megjelenő diszkrimináció ellen (videó)

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) üzbegisztáni közgyűlésén először is felszólalt az ellen, hogy a sportot napjainkban egyre gyakrabban összemossák a geopolitikával, ami szavai szerint teljességgel ellentétes a magyar gondolkodásmóddal, hiszen a sport éppen a béketeremtés egyik legfőbb eszköze.

Mi hisszük, hogy a sportnak egyesítenie, s nem pedig megosztania kell a világot. Ezért az UNESCO-nak fel kell lépnie a sportban megjelenő diszkrimináció ellen. Világossá kell tennünk: egyetlen sportoló sem tehető felelőssé a politikai vezetők döntéseiért, valamint senkit nem szabadna politikai nyilatkozatokra kényszeríteni, csak az egyéni teljesítmény lehet az alapja a kvalifikációnak

– vélekedett.

Aláhúzta, hogy olimpiai nemzetként Magyarország számára különösen fájdalmas, hogy diszkrimináció zajlik az ötkarikás játékokon való részvétellel kapcsolatban is.

Mi, magyarok, pontosan tudjuk, miről beszélünk: a kommunista párt 1984-ben nem engedte azt, hogy a magyar sportolók részt vegyenek a Los Angeles-i olimpián (…) És nem akarjuk, hogy a mai nemzetközi sportszervezetek ezt a kommunista módszertant kövessék

– jelentette ki.