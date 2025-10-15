1 órája
Szijjártó Péter: senki sem veheti el a magyar családoktól az alacsony energiaárakat (videó)
A magyar külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter, fontos részleteket osztott meg Magyarország energiaellátásáról. Kiemelte, hogy senki sem veheti el a magyar családoktól az olcsó energiát, hangsúlyozta: „Nem engedjük, hogy bárki elvegye Európa legalacsonyabb gázárait a magyar háztartásoktól.”
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Soós Lajos
Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, hogy nem hagyják, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország energiaellátásának biztonságát, és azt sem engedik, hogy elvegyék a magyar családoktól Európa legalacsonyabb gázárait – írja a Magyar Nemzet.
A külgazdasági és külügyminszter megjegyezte:
Ezért indulunk útnak hajnal négykor, amikor még a kakasok is az igazak álmát alusszák.
