Békemenet
3 órája
Szijjártó Péter: ezek mi vagyunk (videó)
A külgazdasági és külügyminiszter a Békemenetről tett közzé videót.
Résztevők a Békemeneten 2025. október 23-án
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: -
Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztott meg egy videót az október 23-ai Békementen az 1956-os forradalom és szabadságharcról megemlékező tömegről.
Ezek mi vagyunk
– írta a külügyminiszter a felvételhez.
