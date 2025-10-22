október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

11°
+8
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyesült Államok

1 órája

Szijjártó Péter: az Egyesült Államokban példaként tekintenek a magyar családpolitikára

Címkék#Magyarország#kormányzat#Szijjártó Péter

Az Egyesült Államokban példaként tekintenek a magyar családpolitikára, s a jelenlegi adminisztráció a családpolitikai intézkedések terén hazánknak ezen példáját követi - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Washingtonban.

MW
Szijjártó Péter: az Egyesült Államokban példaként tekintenek a magyar családpolitikára

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozója Washingtonban 2025. október 22-én

Forrás: MTI/KKM

Fotó: -

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar kormány nevében nemzetközi becsületdíjat vett át az édesanyák és a családok védelméről szóló Genfi Konszenzusnyilatkozat ötödik évfordulós megemlékező ünnepségén, és ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy ezt olyan országok hozták létre, amelyek konzervatív családpolitikát folytatnak, és politikai-gazdasági stratégiájuk középpontjába a családok védelmét állították.

Emlékeztetett, hogy 

amikor Joe Biden előző amerikai elnök hivatalba lépett, akkor az Egyesült Államok hamar ki is lépett ebből a közösségből, aztán Lengyelország is, miután a kormányváltással ott is „a woke, liberális ideológia uralkodott el".

„De mi maradtunk természetesen. Mi, magyarok fenntartottuk ennek a szervezetnek a működését, a működtetést Budapestről végeztük el. Ezt az amerikai republikánusok mindig nagyra, nagyon nagyra értékelték, és most, hogy Donald Trump elnök visszatért a Fehér Házba, gyorsan vissza is tértek ebbe a szervezetbe" - mondta.

„És nyíltan beszélnek arról, hogy a jelenlegi amerikai kormányzat családpolitikájának végrehajtása során Magyarországot, a magyar családpolitikát példaként tekintik, és amikor családpolitikai intézkedéseket hoznak, akkor a magyar példát, a magyar családpolitika példáját követik" 

- folytatta.

Szijjártó Péter közölte, hogy ennek megfelelően egy nagyon rangosnak számító kitüntetést kapott a magyar kormány, amiért a konzervatív, hagyományos családpolitika védelmére létrehozott szövetség működését fenntartotta az elmúlt években is.

„A mai napon ezért ezt a nemzetközi becsületdíjat itt megkapjuk, és továbbra is joggal vagyunk büszkék arra, hogy az Egyesült Államokban a magyar családpolitikára példaként tekintenek"

 - jelentette ki.

Majd rámutatott, hogy Magyarország a bruttó hazai termék (GDP) öt százalékát fordítja a családok támogatásra, ami a legmagasabb arány a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai között.

Emellett hangsúlyozta, hogy az anyák adómentességére vonatkozó magyar szabályozás különösen nagy tetszést vált ki az Egyesült Államokban. És kifejtette, hogy ennek értelmében a legalább háromgyermekes anyák egész életükre mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, és ezt 2026-tól a kétgyermekesekre is kiterjesztik.

Továbbá többek közt

 érintette az Otthon Start Programot, a fiatal párok által igénybe vehető Babaváró hitelt, a Munkáshitelt és a Diákhitel-tartozás részleges vagy teljes elengedését a több gyermeket vállaló fiatalok számára.

És szavai szerint mindezen intézkedések eredményeként az elmúlt tizenkét év során 26 százalékkal nőtt a termékenységi ráta Magyarországon, emelkedett az Európai Unióban hazánkban legnagyobb mértékben a házasságkötések száma, miközben a válások száma több évtizedes mélypontra süllyedt, és a nők foglalkoztatottsága terén is második helyezett az ország az EU-ban.

A miniszter leszögezte, hogy

 a magyar kormány legfőbb célja hazánk megerősítése, ehhez pedig először is a családokat kell megerősíteni.

Arra is figyelmeztetett, hogy a család mint intézmény és mint fogalom erős támadás alatt áll a globális politikai színtéren a liberális fősodor részéről, éppen ezért világossá kell tenni, hogy Magyarországon a család anyából, apából és gyerekekből áll, ahol az anya nő, az apa férfi.

Illetve a magyar politika két fő alapelveként rögzítette, hogy a családok alapját az anyák jelentik, akiket segíteni kell az összhang megteremtésében a család és a karrier, a magánélet és a munka között, majd azt is aláhúzta, hogy nem szabad hagyni, hogy a gyerekvállalás hátrányosabb gazdasági helyzetbe hozza a családokat.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu