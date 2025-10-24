október 24., péntek

Pásztor István–díj

5 órája

Rangos elismerésben részesül a magyar miniszterelnök

Idén a magyar miniszterelnök és a szerb elnök kapja a Pásztor István-díjat. Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics a szerb és magyar nép közötti kapcsolatok fejlesztéséért tett elévülhetetlen munkájukért cserébe részesülnek a díjban.

MW
Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Aleksandar Vucic szerb elnököt a Karmelita kolostorban 2025. október 20-án

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Fotó: Kaiser Ákos

Kiemelkedő munkájukért cserébe idén a magyar miniszterelnök és a szerb elnök kapja a Pásztor István–díjat. Orbán Viktort és Alekszandar Vucsicsot a két nép közötti kapcsolatok építésében szerzett elévülhetetlen érdemeikért jutalmazta a Pásztor István Alpítvány – írja a Magyar Nemzet. 

A Pásztor István Alapítvány megalapításakor hármas célt tűztünk ki magunk elé. Amellett, hogy megőrizzük és továbbörökítsük a jövendő nemzedékek számára Pásztor István szellemi hagyatékát és emlékét, valamint adományainkkal segítsünk a rászoruló vajdasági magyaroknak, létrehoztuk a Pásztor István-díjat, melyet évente egy magyarországi és egy szerbiai díjazott számára ítél oda az Alapítvány igazgatóbizottsága.

– írta az alapítvány bejelentésében. 

A közösségi oldalon megosztott bejegyzésben kiemelték, hogy a díjat olyan közéleti személyiségek kaphatják meg, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek a szerb–magyar kapcsolatok fejlesztésében, a két nemzet közötti barátság, bizalom és együttműködés elmélyítésében.

Az Alapítvány igazgatóbizottsága 2025-ben Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, valamint Alekszandar Vucsics, a Szerb Köztársaság elnöke részére ítélte oda a díjat. 

Orbán Viktor a magyar és a szerb nemzet közötti történelmi megbékélés, valamint a jószomszédi viszony elmélyítésében, stratégiai partnerség építésében és erősítésében szerzett elévülhetetlen és meghatározó érdemeiért kapja a díjat, míg Alekszandar Vucsics a két nép közötti bizalom, együttműködés és stratégiai partnerség megteremtésében betöltött meghatározó szerepéért részesül az elismerésben.

A hírt egyébként  Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és köztársasági parlamenti frakcióvezetője is megosztotta közösségi oldalán.

A díjazottak az elismerést elfogadták. Az idén a díjátadóra nem október 30-án, hanem a következő hetekben kerül sor, amelynek időpontjáról az Alapítvány tájékoztatni fogja a közvéleményt – írták a bejegyzésben. 

