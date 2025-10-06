Kevés résztvevő, sok káromkodás: így zajlott Puzsérék demonstrációja

A megbékélésmenetet lefújta, helyette a megosztó politikai szembenállás egyik szimbólumáért, Juhász Péterért szólította utcára Puzsér Róbert híveit. A megdöbbentően kevés érdeklődőt vonzó esemény legnagyobb problémája ugyanakkor nem a demonstrálók hiányában, hanem a felszólalások színvonalában volt keresendő. Puzsér Róbert Polgári Ellenállás elnevezésű szervezetének eseményén a polgári értékek nyomokban sem voltak megtalálhatóak – írja a Magyar Nemzet.

Fotó:Polyák Attila

Jó példa erre Radics Péter youtuber beszéde is. A trágárkodása miatt elhíresült influencer ugyanis nem hazudtolta meg magát, kötőszóként használta a vállalhatatlan szavakat.

Kénytelen voltam megint összeb∗szni valami szart

– így jellemezte saját beszédét Radics. Majd pedig nem sokkal később megjegyezte,