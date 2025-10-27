Az ukrajnai menekültek segítéséről egyeztetett Orbán Viktor és a Szuverén Máltai Lovagrend nagymestere

A közlemény szerint a magyar miniszterelnök és John Timothy Dunlap, a római székhelyű Szuverén Máltai Lovagrend nagymestere az ukrajnai béke lehetőségeiről, valamint a gázai tűzszünet fenntartásáról egyeztetett egymással.

A több mint 900 éves, világszerte működő rend vezetője az Aventinus-dombon található palotaegyüttesben fogadta a miniszterelnököt.

A találkozó végén kiadott közlemény szerint a felek kiemelték a rend Magyarországon végzett munkáját, amelynek keretében a háború 2022-es kirobbanása óta több mint ötvenkétezer ukrán menekültnek nyújtott segítséget, orvosi ellátást és integrációs programokban való részvételt biztosítva.

A Máltai Lovagrend kiválónak értékeli a Magyarországgal 1990 óta fenntartott kapcsolatot. A rend a legnagyobb magyarországi szociális hálózatot tartja fenn, majdnem százötven intézményben napi több mint 13 ezer emberen képes segíteni.

A nagymester és Orbán Viktor az együttműködés további bővítését szorgalmazta harmadik országokban is, a Hungary Helps kormányprogram keretében.

Emlékeztettek a 2024-ben aláírt szándéknyilatkozatra, amely a rend és a magyar kormány együttműködését erősítette meg az üldözött keresztények és más vallási és etnikai kisebbségek védelmében.