Október 23.

47 perce

A miniszterelnök meghirdette a Béke napja kihívást

Címkék#Békemenet#október 23.#forradalom#Orbán Viktor#Harcosok Klubja

A miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent október 23-án. „A békéhez erő kell, és ezt az erőt ma meg is mutatjuk!” – írta Orbán Viktor.

MW
A miniszterelnök meghirdette a Béke napja kihívást

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A Harcosok Klubjában közzétett üzenetében Orbán Viktor rámutatott: az elmúlt tizenöt évben a háború veszélye talán még sosem volt ekkora, ezért most meg kell mutassuk:

nem engedjük, hogy Magyarországot idegen érdekek veszélybe sodorják.

Gyülekeznek a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a budapesti Elvis Presley téren 2025. október 23-án. A Békemenet a Kossuth térre vonul, ahol ünnepi beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök  
Fotó: -- / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A béke hangját a Facebookon is fel kell erősítenünk, ehhez összehangoltan kell cselekednünk

– hangsúlyozta Orbán Viktor. 

Hozzátette: a nap folyamán teendőkkel jelentkeznek.

 „Ez a Béke napja kihívás”

 – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Kezdésként zászlókat, táblákat elő! Készíts csapatfotót indulás előtt, és töltsd fel az üzenőfaladra! Fontos, hogy ma minden megosztott bejegyzésbe fogalmazd bele a »Békemenet« szót

– sorolta a teendőket a Harcosok Klubja tagjainak Orbán Viktor.

A miniszterelnök csütörtök reggeli Facebook-posztjában a háború helyett az összefogás és az egyetértés fontosságát hangsúlyozta az 1956-os forradalom évfordulóján, és arra buzdította a magyarokat, hogy csatlakozzanak a Békemenethez.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a sorsdöntő október 23-i Békemenet gyülekezője 9 órakor lesz a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indul, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik.

 

