Orbán Viktor: nem hagyjuk, hogy a baloldal brutálisan csökkentse a nyugdíjakat!

A baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, mi visszaadtuk. Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek nem hagyjuk! – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő úgy fogalmazott:

Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat! Nem csak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat!

Orbán Viktor egy videóban mutatta be a Tisza-holdudvar prominens figuráinak brutális nyugdíjcsökkentésről tett nyilatkozatait: