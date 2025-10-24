Üzenet 1 órája

Orbán Viktor: nem engedjük, hogy Brüsszel a magyarok pénzén háborúzzon! (videó)

Ez a háború már nem a miénk, de a mi életünket is meggyötri – emelte ki Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett legújabb videójában. A miniszterelnök világossá tette: amíg a háború tart, nem lesz gazdasági fejlődés Európában.

Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor a Facebook-videóban hangsúlyozta: A háború blokkolja az európai és a magyar gazdaság növekedését.

A kormányfő felhívta a figyelmet: 185 milliárd eurót öltek bele ebbe a reménytelen háborúba. És most újabb 10 milliárdokat akarnak kihúzni az európaiak, köztük a mi zsebeinkből. Orbán Viktor a videóban azt is elmondta, hogy az európai emberek pénze számolatlanul ömlik Ukrajnába, és amit cserébe kapnak: magas energiaár, háborús infláció, tönk szélén egyensúlyozó nemzetgazdaságok és lakat egykor világhírű európai gyárak kapuján. Amíg a háború tart, nem lesz gazdasági fejlődés Európában. Kész csoda, hogy mi képesek vagyunk egyszerre futtatni Európa legnagyobb otthonteremtési programját és Európa legnagyobb adócsökkentő forradalmát – emelte ki.

