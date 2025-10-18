október 18., szombat

Október 23.

2 órája

Orbán Viktor: mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!

Címkék#békemenet#október 23.#háború#Orbán Viktor

A kormányfő október 23-ára hívta követőit, hogy a békemeneten közösen álljanak ki a háborúval szemben és a béke mellett.

MW
Orbán Viktor: mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulóján tartott veszprémi ünnepi megemlékezésen 2023. október 23-án

Forrás: MTI

Fotó: Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor a Harcosok Klubja oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: most mindennél fontosabb a béke melletti kiállás. 

Október 23-án csatlakozz te is a békemenethez, és mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!

– hangsúlyozta a kormányfő. 

A miniszterelnök arra biztatta a résztvevőket, hogy minél többen legyenek jelen. A békemenet gyülekezője október 23-án reggel 9 órakor lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a menet a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül vonul a Kossuth térre, még Orbán Viktor ünnepi beszéde előtt.

