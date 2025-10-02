A miniszterelnök szerint különlegesen izgalmas EU-csúcs volt a koppenhágai (videó)

Különlegesen izgalmas európai csúcs volt a szerdai Orbán Viktor szerint, mert az energiakérdés, az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos stratégiánk és a befagyasztott orosz vagyon jövőbeli sorsa volt napirenden, és ezek a témák óriási vitát váltottak ki. „Ebből egy is elég egy napra, nemhogy három” – fogalmazott Orbán Viktor a Mandinernek a koppenhágai EU-csúcs után.

A magyar miniszterelnök megérkezik a koppenhágai EU-csúcsra

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök a Magyar Nemzet szemléje szerint azt is elárulta, hogy miről tárgyalt Angela Merkel volt német kancellárral, akit a hivatalában fogadott szerdán még az EU-csúcsra történt elutazása előtt.

Beszélgettünk mindenféléről. Mind a ketten úgy emlékeztünk, hogy mind a kettőnknek mindenben igaza volt, de hát ezt udvarias formában mondtuk egymásnak, különösen a migráció ügyében. De beszéltünk az európai gazdaság versenyképességéről, és ugyanolyan aggasztó jeleket lát ő is, mint én

– mondta el a miniszterelnök, és hozzátette, itt sürgősen versenyképességi fordulatra van szükség.