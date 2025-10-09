Mezőkövesd
1 órája
Hadgyakorlaton vett részt a magyar miniszterelnök
Hadgyakorlaton vett részt a miniszterelnök. Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Mezőkövesdi Klementina – volt katonai – Repülőtéren részt vett az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatán – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be.
