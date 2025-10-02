45 perce
Orbán Viktor: fontos napokként jegyzik majd fel az európai történelemben ezeket a napokat (videó)
Mindig beszéltünk háborúról meg békéről, de most először hallottam egy olyan stratégiai minőségű kifejtést, hogy akkor mik is Európa háborús céljai – fogalmazott Orbán Viktor.
Orbán Viktor Koppenhágában
Forrás: Anadolu via AFP
Fotó: Dursun Aydemir
Mindig beszéltünk háborúról meg békéről, de most először hallottam egy olyan stratégiai minőségű kifejtést, hogy akkor mik is Európa háborús céljai – fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök a koppenhágai csúcstalálkozókat követően újságíróknak elmondta,
Eddig hallottuk azt, hogy az ukránoknak igazuk van, meg a történelmi igazság, meg őket megtámadták, ez mind igaz, de hogy akkor ebben a háborúban nekünk milyen céljaink vannak, mit akar elérni Európa, és hogyan, erről sose beszéltek nyíltan. És most ez megtörtént.
A miniszterelnök kiemelte:
Tehát van az asztalon egy európai háborús stratégia.
Orbán Viktor a tanácskozások után a közösségi oldalán is megosztott egy videót, amelyben részletesen beszél az elmúlt két napról.