Orbán Viktor elárulta, az Európai Tanács ülésterme a csatatér, ahol harcolni kell és megvédeni Magyarország érdekeit (videó)

Kiemelte, Robert Fico megbízható barát és szövetséges, ugyanakkor megjegyezte, hogy a politikában nehéz jó szavakat találni, mert mindenkinek az a dolga, hogy a saját nemzetét képviselje. Úgy fogalmazott, hogy barátság ide vagy oda, ha a saját nemzetről van szó, az már egy másik történet, hiszen neki mégiscsak a saját népét kell képviselnie. Hangsúlyozta, hogy még a legjobb barátok között is előállhatnak érdekkonfliktusok, de egy ilyen helyzetben is választani kell valakit, és ő azt mondhatja, hogy Robert Fico becsületes ember.

Hozzátette, hogy vannak dolgok, amelyekben nem értenek egyet, de Fico ettől még becsületes ember, és biztos volt benne, hogy ha elvállal valamit, azt – szlovák tempóban – meg is csinálja.

Mint mondta, amint Fico elfogadta a feladatot, nem kételkedett abban, hogy végre is hajtja, és így is lett. Példaként említette, hogy Fico miként képviselte Magyarország érdekeit az Ukrajnáról szóló napirendi pont tárgyalásakor, ami nem egyszerű feladat, mivel a szlovák és a magyar álláspont nem esik teljesen egybe.

Van átfedés, de nem esik teljesen egybe, és a magyar álláspontot korrekten bemutatta itt az ülésen

– vélekedett a miniszterelnök.

Orbán Viktor a csúcs egyik legfontosabb magyar álláspontját úgy foglalta össze, hogy „az ukránok ne jöjjenek be az Unióba, és a pénzünket pedig ne vigyék ki”. Mint mondta, „ez a csata ugyan nem zárult le a délelőtt során, tehát még jutott belőle nekem is egy forduló késő este”. A miniszterelnök arról számolt be, hogy Magyarország megakadályozta egy olyan uniós döntés megszületését, amely alapján megkezdődhetett volna az Ukrajna uniós tagságáról szóló tárgyalás. Kiemelte:

Ehhez Magyarország nem járul hozzá, nem érdekünk.

Hozzátette, hogy hazánknak más stratégiája van, amelyet már bemutattak:

Stratégiai partnerséget kéne kötni az ukránokkal, de nem beengedni őket. Ha beengeded őket, behozod a háborút, és ha már bent vannak, akkor muszáj velük szolidaritást vállalni.

Orbán szerint ez azt jelentené, hogy „nem lehetne azt csinálni, amit most, hogy van egy orosz–ukrán háború, Magyarország pedig azt mondja, hogy ez nem a mi háborúnk. Ha ők bent vannak az Unióban, az akkor a mi háborúnk is.” A kormányfő hozzátette: „az első dolog tehát az, hogy ezt most sikerült megakadályozni.” Ugyanakkor megjegyezte, hogy van itt egy kockázatos manőver is: szerinte megpróbálják „belerántani az európai uniós tagállamokat egy olyan pénzügyi manőverbe”, amelynek lényege, hogy

az uniós országok álljanak helyt arra az esetre, ha az Unió „a befagyasztott orosz vagyonokat — leginkább a devizatartalékot, ami itt található Nyugat-Európában — elvennék és bevonnák Ukrajna finanszírozásába.

Kifejtette, hogy ez a terv szerinte „rendkívül kétséges manőver”, mert ha „a nemzetközi bíróság végül mégis az oroszoknak ad igazat”, akkor szerinte a tagállamoknak „külön-külön vagy az Unión keresztül közösen kellene helyt állniuk”, adott esetben a pénzt vissza kell fizetni. Orbán ezt a lépést „olyan manővernek” nevezte, „ami nagyon nagy gazdasági kockázatot rejt Magyarország számára, és vállalhatatlan”.