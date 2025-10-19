Orbán Viktor folytatja a digitális honfoglalást

Magyarország maradt Európában az egyetlen ország, amely következetesen a béke útját járja. „Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat, mindig a párbeszédet szorgalmaztuk” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök tagjainak, számolt be róla a Magyar Nemzet. Hozzátette: a konfrontáció helyett együttműködésre, a megbélyegzés helyett kölcsönös tiszteletre van szükség.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyal Moszkvában 2024. július 5-én

Fotó: Benko Vivien Cher / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

A kormányfő szerint Magyarország ma komoly eséllyel lehet az a hely, ahol az amerikai és az orosz elnök tárgyalása elvezethet a békéhez. Ezzel szemben

Brüsszel elszigetelte magát, nem vesz tudomást a realitásokról, és tovább eszkalálná a háborút.

A miniszterelnök ironikusan megjegyezte: „Természetesen a budapesti Putyin–Trump-találkozó is Magyar Péter érdeme. A kiskakas azt hiszi, ha nem kukorékol, nem kel fel a nap.”