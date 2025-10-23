október 23., csütörtök

Békemenet

9 órája

Orbán Viktor: soha nem voltunk még ilyen sokan! (videó)

Címkék#Békemenet#október 23.#Orbán Viktor

A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Soha nem voltunk még ilyen sokan – írta a kormányfő a Békemenetről közzétett fotóhoz. Aminiszterelnök később egy videófelvételt is megosztott, amelyen látszik, hogy hatalmas tömeg vesz részt a Békemeneten.

MW
Orbán Viktor: soha nem voltunk még ilyen sokan! (videó)

A Békemeneten még soha nem voltak ilyen sokan

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Békemenet egy szabad és erős Magyarországért! Soha nem voltunk még ilyen sokan!

– írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett fotóhoz, amelyen a Békemeneten résztvevő tömeg látszik. 

Amint arról beszámoltunk, a miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent október 23-án. 

„A békéhez erő kell, és ezt az erőt ma meg is mutatjuk!” – írta Orbán Viktor, aki meghirdette a Béke napja kihívást.  

A kiskakas is megjelent a Békemeneten

Mindenki a fedélzeten 

– írta a miniszterelnök a Facebook-odalán, ahol egy vicces fotót tett közzé. 

„Kukurikú” – írta a miniszterelnök a képre, amelyenazt örökítették meg, hogy a Békemenetre valakik egy kiskakast is elvittek, alá pedig Orbán Viktort idézve odaírták, hogy „soha nem lesz belőle nagykakas”.  

Együtt erő vagyunk! 

– írta a miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videóhoz, amelye a Békemeneten résztvevők láthatók. 

A kormányfő később egy drónfelvételen is megmutatta, hogy soha nem látott tömeg van a Békemeneten. 

Békemenet – a valaha volt legnagyobb!

 – írta Orbán Viktor. 

