9 órája
Orbán Viktor: soha nem voltunk még ilyen sokan! (videó)
A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Soha nem voltunk még ilyen sokan – írta a kormányfő a Békemenetről közzétett fotóhoz. Aminiszterelnök később egy videófelvételt is megosztott, amelyen látszik, hogy hatalmas tömeg vesz részt a Békemeneten.
A Békemeneten még soha nem voltak ilyen sokan
Békemenet egy szabad és erős Magyarországért! Soha nem voltunk még ilyen sokan!
– írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett fotóhoz, amelyen a Békemeneten résztvevő tömeg látszik.
Amint arról beszámoltunk, a miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent október 23-án.
„A békéhez erő kell, és ezt az erőt ma meg is mutatjuk!” – írta Orbán Viktor, aki meghirdette a Béke napja kihívást.
Magyar miniszterelnök: Aki magyar, velünk tart!A Békemeneten való részvételre buzdította honfitársait Orbán Viktor.
A kiskakas is megjelent a Békemeneten
Mindenki a fedélzeten
– írta a miniszterelnök a Facebook-odalán, ahol egy vicces fotót tett közzé.
„Kukurikú” – írta a miniszterelnök a képre, amelyenazt örökítették meg, hogy a Békemenetre valakik egy kiskakast is elvittek, alá pedig Orbán Viktort idézve odaírták, hogy „soha nem lesz belőle nagykakas”.
Együtt erő vagyunk!
– írta a miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videóhoz, amelye a Békemeneten résztvevők láthatók.
A kormányfő később egy drónfelvételen is megmutatta, hogy soha nem látott tömeg van a Békemeneten.
Békemenet – a valaha volt legnagyobb!
– írta Orbán Viktor.