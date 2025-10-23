október 23., csütörtök

Békemenet

11 perce

Orbán Viktor: soha nem voltunk még ilyen sokan!

Címkék#Békemenet#október 23.#Orbán Viktor

A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Soha nem voltunk még ilyen sokan – írta a kormányfő a Békemenetről közzétett fotóhoz.

MW
Orbán Viktor: soha nem voltunk még ilyen sokan!

A Békemeneten még soha nem voltak ilyen sokan

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Békemenet egy szabad és erős Magyarországért! Soha nem voltunk még ilyen sokan!

– írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett fotóhoz, amelyen a Békemeneten résztvevő tömeg látszik. 

Amint arról beszámoltunk, a miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent október 23-án. 

„A békéhez erő kell, és ezt az erőt ma meg is mutatjuk!” – írta Orbán Viktor, meghirdette a Béke napja kihívást.  

 

