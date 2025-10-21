október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Orbán Viktor: a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk

Címkék#Mol#tűzeset#Orbán Viktor

A miniszterelnök a százhalombattai olajfinomítóban keletkezett tűz után a Mol vezetőivel és a belügyminiszterrel is egyeztetett.

MW
Orbán Viktor: a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk

Forrás: MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt

Hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai kőolaj-finomítóban. A lángokat azóta eloltották, dolgoznak a kárelhárításon, a baleset pontos okát vizsgálják.

(Forrás: Facebook/Martin Góman)

Az eset után Orbán Viktor közösségi oldalán jelezte, hogy egyeztetett a MOL vezetőivel, valamint a belügyminiszterrel is. 

A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van, a tűzeset körülményeit pedig a lehető legszigorúbban kivizsgálják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu