Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantójának ügyében

Feljelentés-kiegészítést rendelt el a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Semjén Zsolt és a kormány elleni álhírbotrány kirobbantójának, Kuslits Gábornak az ügyében – derült ki a rendőrség Magyar Nemzetnek adott válaszából. Ez azt jelenti, hogy a hatóság további adatokat gyűjt, és harminc napon belül dönt, hogy induljon-e nyomozás, vagy sem.

A történet előzménye, hogy Kuslits a Válasz Online-nak adott interjújában azt állította, már régóta lehetett tudni a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának ügyeiről.

Csakhogy Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára leszögezte, hogy Kuslits egészen az interjú megjelenéséig semmilyen hivatalos panasszal, feljelentéssel nem élt, pedig jelzőrendszeri tagként ez törvényi kötelessége lett volna. Emiatt a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermekvédelmi jelzési kötelezettség elmulasztása miatt feljelentést tett Kuslits ellen a BRFK-n.