Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen a százhalombattai tűzeset kapcsán – tájékoztatta a lapot a rendőrség.

Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemben tűz és robbanás volt hétfő este. A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még tartanak.

A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil laboratóriumok folyamatosan gázkoncentráció-méréseket végeznek, és a levegőben az egészségügyi határértéket el nem érő mértékben voltak kimutathatók az égés során keletkező gázok.