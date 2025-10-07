3 órája
Menczer Tamás szerint Weber kezében marad Magyar Péter nyakörvének a póráza
A kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán reagált arra, hogy az Európai Parlament nem függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát. „Marad Weber kezében a póráz, a nyakörv meg Péteren” – írta Menczer Tamás.
Menczer Tamás szerint nem meglepő, hogy Manfred Weber kimentette Magyar Pétert
Forrás: MTI
Fotó: Bodnár Boglárka
Nem függesztették fel Magyar Péter mentelmi jogát. „Weber továbbra is fogja neki. A kezét” – indította e Facebook-bejegyzését Menczer Tamás, szúrta ki a Magyar Nemzet.
A poitikus szerint
az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber „minden eszközzel védi” Magyar Pétert, akit saját „bábfigurájaként” használ fel Orbán Viktor leváltására.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péter teljes mértékben Brüsszel érdekeit szolgálja:
Weber diktál, Péter végrehajt.
Az EP nem függeszti fel Magyar Péter mentelmi jogát, Orbán Viktor reagált a döntésre (videó)
Hozzátette: A Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát, lemondana a szuverenitásról, és adót vetne ki, amiből a multik és a bankok profitálnának.
A magyarok mindig elkergették azokat, akik külföldi érdekeket szolgáltak ki. Most is így lesz. Áprilisban Magyar Péter és a Tisza Párt oda kerül, ahová való, derék szellemi elődei, az SZDSZ és a Momentum mellé, a magyar politikatörténet szemétdombjára. Vége van!
– zárta a Magyar Nemzet által szemlézett bejegyzését Menczer Tamás.