Sorsdöntő

27 perce

Menczer Tamás: a békemenetnek még soha nem volt még ekkora tétje (videó)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a közelgő békemenet „sorsdöntő” lesz Magyarország jövője szempontjából. Menczer Tamás úgy fogalmazott, Brüsszelben és Magyarországon is két tábor áll egymással szemben: a háborúpártiak és a békepártiak. „Mi békét akarunk, támogatjuk Trump elnököt, és szervezzük a budapesti békecsúcsot” – hangsúlyozta a közösségi oldalán a politikus.

MW
Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója

Forrás: Menczer Tamás Facebook-oldala

„ A békemenetnek rendkívül nagy jelentősége lesz, sőt, azt is mondanám, hogy talán soha nem volt akkora jelentősége a békemenetnek – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett új videójában.

A politikusoknál is két tábor van, az úgynevezett szakértőknél is két tábor van, és a szavazóknál is két tábor van. És Brüsszelben a háborúpártiak vannak többségben

– hangsúlyozta. Menczer Tamás, aki rámutatott: 

Brüsszelnek Magyarországon is megvan a politikai szövetségese.

Brüsszelnek van magyarországi pártja, úgy hívják, hogy Tisza Párt. Annak vannak vezetői, vannak szakértői és vannak szavazói is. A bábfigurák és a Tisza Párt a brüsszeli akaratot akarja végrehajtani, és ha módja lenne, végre is hajtaná

 – jelentette ki a kommunikációs igazgató.

A politikus kijelentette: 

a Tisza Párt háborúpárti, és támogatná Ukrajna uniós csatlakozását is.

Ne felejtsük el, 58 százalék, megmutatták. Csináltak egy felmérést, szerintük a magyar emberek 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát. Tehát a Tisza Párt támogatná a háborút, behoznák az ukránokat az Európai Unióba, és minden Magyarországot sújtó gazdasági döntést is támogatnának, amelyet Brüsszel követel

– mondta Menczer Tamás.

A békemenet sorsdöntő, és a magyar jövő szempontjából, a jövőnk és a gyerekeink jövője szempontjából is sorsdöntő, ezért arra kérek mindenkit, hogy jöjjön el

– hangsúlyozta, és figyelmeztetett, hogy a politikai küzdelem még nem ért véget.

Ugyanis a küzdelemnek nincs vége a háborúpártiak és a békepártiak, a szuverenisták és a globalisták, a migrációpártiak és a migrációellenesek között, és még lehetne a sort folytatni. Ott kell lenni, és meg kell mutatni, hogy kiállunk a béke mellett, kiállunk a magyar érdek mellett 

– tette hozzá Menczer Tamás.

Menczer Tamás: kibújt a szög a zsákból, megszólalt a háborúpárti Brüsszel!

„Arculcsapás Trump és Putyin budapesti találkozója” – idézte Kaja Kallas brüsszeli külügyi főképviselőt a Facebookon közzétett posztjában a kommunikációs igazgató. 

Brüsszel nem akarja a tárgyalást, nem akarja a békét. Nem akarják, hogy Trump és Putyin tárgyaljon. Azt meg pláne nem, hogy Budapesten. Háborúpártiak. A háború folytatását akarják

– fogalmazott. 

A küzdelem a háborúpártiak és a békepártiak között folytatódik. Mi békét akarunk, támogatjuk Trump elnököt, és szervezzük a budapesti békecsúcsot

– szögezte le Menczer Tamás. 

 


 

