október 11., szombat

Brigitta névnap

13°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az igazság órája

1 órája

Megvédték Ursulát, a Capo di tutti capit Brüsszelben (videó)

Címkék#Ursula von der Leyen#Ilaria Salis#mentelmi jog#Capo di tutti capi

Magyar Péternek Ukrajnából is van egy póráz a nyakán, ami veszélyesebb, mint a brüsszeli.

MW

Kéz kezet mos, a Capo di tutti capi megőrizhette székét – kommentálta az Európai Bizottság elnöke ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány szavazását Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Koskovics Zoltán, az AK geopolitikai elemzője. Tudjuk, hogy Ursula von der Leyen mögött kik állnak: a nagyon balra tolódott valamikor keresztény és demokrata értékeket valló Európai Néppárt, a szocialisták és a liberálisok. Ursula von der Leyen az ő fogott emberük, és addig meg akarják tartani, amíg bármilyen szempontból is hasznos a számukra – fejtette ki a geopolitikai elemző.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: Nicolas Tucat / Forrás: AFP

Az olasz antifa terrorista, Ilaria Salis megvédésével kapcsolatban Apáti Bence, az Alapjogokért Központ „Csak egy rossz választás” kampányának véleményvezére, a Partizán influenszere hangsúlyozta: ha az olasz képviselő elvesztette volna a mentelmi jogát, az nem azt jelentette volna, hogy megy a börtönbe, hanem hogy le lehet folytatni az eljárást. „Nem az van, hogy innentől kezdve Salis visszamegy a mucsai magyarokhoz, és innentől kezdve csak napi egyszer kap ételt, ágyi poloskákkal kínozzák és nincsen jakuzzi a cellájában, nincs napi négyszer masszázs meg nem Michelin csillagos ételeket adnak neki, hanem le lehetett volna bonyolítani vele szemben a büntetőeljárást” – érvelt Apáti Bence.

Onnan ismerhető fel az az európai politikus, aki nem zsarolható, nem fogott ember, hogy a rendszer minden erővel támadja – mutatott rá Koskovics Zoltán. Ilyen Orbán Viktor és ilyen volt Nigel Farage, amikor még a britek uniós tagok voltak. Magyar Péteren pedig nem egy póráz van, hanem több, és nem mindet Brüsszelből fogják. Látjuk a Tisza Pártban az ukrán szerepvállalást, és hogy nem hajlandó eltávolítani a pártból azokat, akiket az ukrán titkosszolgálattal kapcsolatba hoztak, ezért én elképzelhetőnek tartom, hogy Ukrajnából is van minimum egy póráz Magyar Péter nyakán. És ez veszélyesebb, mint a brüsszeli! – hívta fel rá a figyelmet a geopolitikai elemző.

Kell, hogy emlékeztessük az embereket a migráció veszélyeire, nekünk még ezzel van munkánk – mondta az Alapjogokért Központ „Csak egy rossz választás és bevándorlóország leszünk” kampányának véleményvezére. Emlékeztetni az

embereket arra, hogy több száz embert öltek meg terrortámadásokban, betiltják a harangszót, hogy az iskolai menzákon betiltják a disznóhúst, vagy hogy az iskolákban azt mondják, hogy innentől kezdve ne ünnepeljük a karácsonyt, a húsvétet, hogy átnevezik a karácsonyi vásárokat, amiket előtte egyébként betonkockákkal meg tankokkal vesznek körbe. És azt mondják, hogy mindez a nagyvárosi élet része. Nem, ez nem a nagyvárosi élet része, ez nam vagyok hajlandó elfogadni! – fejtette ki Apáti Bence.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik meg:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu