Már több millió kérdőívet kipostáztak

Hamarosan mindenki postaládájába megérkezik a legújabb nemzeti konzultáció: a kormány tájékoztatása szerint csütörtökig a kérdőiv 1,3 millió címre már meg is érkezett, pénteken pedig már minden budapesti választó megkapta – írja a Magyar Nemzet.

Az újabb nemzeti konzultáció ötletének kezdőlöketét ezúttal a Tisza Párt adta, ugyanis kiderült: egy esetleges hatalomra kerülésük esetén olyan adórendszert vezetnének be, amely Brüsszel érdekeinek ugyan megfelelne, azonban az minden magyarnak súlyos veszteséget jelentene. Ezek a tervek többek között

adóemeléseket,

a családi adókedvezmények szűkítését,

a rezsicsökkentés eltörlését és a vállalkozások társasági adójának drasztikus emelését irányozzák elő.

Például a többkulcsos Tisza-adóval már azok a magyarok is sok pénzt veszítenének, akik valamivel több mint négyszázezer forintot visznek haza minden hónapban. Egy átlagfizetést kereső ember húszezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 242 ezer forint mínuszt jelent egy évben.

Mélyen belenyúlnának az emberek zsebébe

Egy tanár harmincezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 364 ezer forint mínuszt jelent egy évben. Míg egy orvos 264 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 3,172 millió forint mínuszt jelent egy évben. A megszorítócsomagban a társasági nyereségadó kilenc százalékról 25 százalékra emelését és a megtakarításaink közül számos, jelenleg adómentes tőkejövedelmének húsz–negyven százalékos adóval való megsarcolását is tervezik.

A kormány ezzel szemben alacsonyan kívánja tartani a személyi jövedelemadót, a társasági adót, illetve a rezsiköltségeket, és meg akarja tartani a családi adókedvezmények széles rendszerét is. Ezért fontos a konzultáció, mert a téma mindenkit érint, és erről az emberek most véleményt mondhatnak. A nemzeti konzultációt a világpolitikai helyzet is indokolja: komoly nyomás nehezedik Magyarországra azért, hogy váljon le az olcsó orosz energiaforrásokról, és vásároljon máshonnan drágábban kőolajat és földgázt. A kormány álláspontja szerint az viszont megemelné a rezsiárakat és nem tudnánk megtartani az Európai Unióban a legalacsonyabb rezsiköltségeket.