október 16., csütörtök

Gál névnap

10°
+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kártyavár

1 órája

Már a manipulációs kerekasztalt is magára haragította Magyar Péter

Címkék#nívó#kapcsolat#Magyar Péter

A Tisza Párt vezetője kizárólag a 21 Kutatóközponttal tart fenn kapcsolatot, miután több baloldali intézet elutasította az elvárt eredmények közlését – állítja a Magyar Nemzet informátora.

MW
Már a manipulációs kerekasztalt is magára haragította Magyar Péter

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Makovics Kornel

– Mostanra a 21 Kutatóközpontot kivéve már egyetlen egy baloldali kutatóintézet sem hajlandó olyan mérési eredményeket kiadni, amilyeneket Magyar Péter akar, ezzel ugyanis állításuk szerint a megmaradt nívójukat is lerombolnák – mondta el a Magyar Nemzet egyik informátora. Kiemelte, éppen ezért Magyar Péter már csak a 21 Kutatóközpont hajlandó érdemi kommunikációt folytatni, a többieket folyamatosan pocskondiázza.

Nyilvánvalóan sorra fognak kijönni a felmérések, amelyek cáfolják majd a 21 Kutatóközpont eredményét. Ez azért van, mert az intézet eredetileg jóval csekélyebb Tisza-előnyt mért, ám azt Magyar Péter nem találta elégségesnek, ugyanis a kommunikációjában már kétharmados győzelemről akar beszélni

– jelentette ki az informátor. Ezt az információt alátámasztja, hogy a 21 Kutatóközpont a hétfőn közzétett kutatásában 18 százalékos előnyt mért a Tisza Pártnak, a Republikon Intézet csütörtökön közzétett felmérésében már csak 8 százalékos előnyt mért Magyar Péteréknek. A Magyar Nemzet informátora elmondta, a Tisza Párt emellett számos olyan kutatást nem hoz nyilvánosságra, amely Magyar Péter személyét érinti.

Nem engedik közölni azokat a kutatásokat, amelyek azt mutatják, a nyáron megfordult a tendencia, és egyre kevesebben szeretnék miniszterelnöki székben látni Magyar Pétert

– emelte ki a párt vezetésében dolgozó forrás.

A teljes cikkért kattintson. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu