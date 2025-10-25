Magyar Péter embere lebukott, a saját üzlete miatt támadja az egészségügyet (videó)

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára megjegyezte:

nekik az egészség is üzlet.

Túri Péter nem ma kezdte az ipart, a Gyurcsány–Kóka-korszak alatt emelkedett fel, aztán tizenöt évig nem nagyon termett neki babér, de most újra otthonra talált a Tisza Pártban – idézte fel Rétvári Bence. Ő az, aki azt mondta,

meg kell szüntetni az ingyenes egészségügyet és magas az orvosok bére.

Most már értjük, hiszen a saját kft.-jében kevesebbet akar nekik fizetni – fejtette ki az államtitkár.