Tagad, de hiába

39 perce

Magyar Péter belebukhat az újabb adóemelési botrányba

Címkék#Deák Dániel#Tisza Párt#nyugdíjterv#Magyar Péter

Miközben Magyar Péter perrel fenyegeti azokat, akik beszámolnak a tiszások nyugdíjterveiről, egy újabb képviselője árulta el, hogy nem akarnak nyugdíjemelést – írta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki öt pontban mutatta be a Tisza és holdudvara nyugdíjasok brutális megsarcolására vonatkozó terveit.

MW
Magyar Péter belebukhat az újabb adóemelési botrányba

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: MATE KRISZTIAN

Magyar Péter ismét perrel fenyegetőzik: miután újra elkezdtek terjedni a neten a Tisza nyugdíjakkal kapcsolatos elképzelései, Magyar Péter áldozati pózba vágta magát és perrel fenyeget mindenkit, aki beszámol ezekről. Mindez jelzi, hogy nagyon érzékenyen érinti, hogy kiszivárogtak a valódi terveik – idézte a Magyar Nemzet Deák Dánielnek a gyorselemzését

A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott:

miközben Magyar Péter vehemensen tagad, egy újabb tiszás képviselő, Bovier György szólta el magát a terveikkel kapcsolatban, mint fogalmazott, nem lesz semmiféle nyugdíjemelés.

Deák felidézte, hogy nem ez az első eset: korábban is elszólták már magukat: a Tisza-közeli közgazdászok, de Tarr Zoltán Tisza-alelnök is bevallotta, hogy a nyugdíjrendszer megszüntetésére készülnek, egyebek mellett eltörölnék a 13. havi nyugdíjat, a nők korkedvezményes nyugdíjba vonulását, illetve meg is adóztatnák a nyugdíjakat.

A tiszások eddig sem voltak népszerűek a nyugdíjasok körében – mutatott rá az elemző: 

minden felmérés azt mutatja, hogy a Tisza támogatottsága kifejezetten alacsony a nyugdíjasok körében, ami Magyar Péter agresszivitására, a kiszivárgó nyugdíjterveikre és Magyar Péter korábban elhangzó, nyugdíjasokat becsmérlő kijelentéseire vezethető vissza.

Mindeközben a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik – hívta fel a figyelmet Deák Dániel.

A teljes cikkért kattintson!

