1 órája
Kampányt indított a magyarországi választások befolyásolására Obama
„Sokan azt hitték, hogy a liberális hálózat Donald Trump alatt halálos sebet kapott, valójában csak új formát öltött – és most visszatér” – írta legújabb bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Obama, volt USA elnök
„Sokan azt hitték, hogy a liberális hálózat Donald Trump alatt halálos sebet kapott. Valójában csak új formát öltött – és most visszatér. Trump elnöksége idején Washingtonban lebontották a USAID-et és más liberális befolyási csatornákat, ám a liberális ideológiai hálózat nem szűnt meg” – kezdte legújabb bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója - írta a Magyar Nemzet.
Ebben Soros György mellett most már kulcsszerepet játszik Barack Obama is, aki létrehozta saját alapítványát, az Obama Foundationt. Ez lényegét tekintve liberális »káderképző«, amely minden évben fiatal vezetőket toboroz világszerte. Chicagóban és New Yorkban képzik őket, majd a fiatalok a saját hazájukban – a hálózat támogatásával – politikai és társadalmi pozíciókat foglalnak el
– tette hozzá.
