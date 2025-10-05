2 órája
Hamar lecserélhetik Magyar Pétert, már az utódot is kijelölhették
A Tisza Párt elnökének jelentős az elutasítottsága, a választók számára a baloldalon van egy nála egyértelműen szimpatikusabb jelölt.
Egyre több jel és a politikai logika is arra utal, hogy elveszett a magyar ellenzék támogatóinak bizalma Magyar Péter iránt – írja a Magyar Nemzet az Ellenpont alapján. A portál már korábban beszámolt róla, hogy Brüsszelből lefokozhatják Magyar Pétert, mert esélytelennek tartják a választási győzelemre. Egy Századvég-kutatás azt mutatja, hogy a Tisza Párt elnökének jelentős az elutasítottsága, Karácsony Gergely egyértelműen szimpatikusabb a választóknak. Így okkal feltételezhető, hogy a Magyar Pétert támogató brüsszeli vezetők is készítettek kutatásokat, és azok ugyanezt az eredményt hozták.
Az Ellenpont birtokába jutott a Századvég szeptemberben készített, eddig még nem publikált reprezentatív felmérése, amely szerint
Karácsony Gergely népszerűbb Magyar Péternél.
A megkérdezettek 45 százaléka vélekedik pozitívan Karácsonyról, míg Magyarról csupán 41 százalék. A kutatás leglényegesebb eleme azonban az, hogy
Magyar Péter elutasítottsága nagyon magas.
A megkérdezettek 55 százaléka rossz véleménnyel van a baloldali pártelnökről. A főpolgármesternél ez a szám kisebb, 51 százalék. Mindebből az következik, hogy Karácsony Gergelynek jobbak az esélyei a kormánypártokkal szemben 2026 áprilisában. Ráadásul a tendencia is Karácsony mellett szól. Okkal feltételezhető, hogy hasonló adatokat mértek a Manfred Weber vezette Európai Néppárt által megrendelt kutatások is.
Magyar Péter túl van a csúcson
Az is lényeges, hogy miként és miért következett be ekkora változás, hogy mostanra már Karácsony Gergely is esélyesebb jelölt, mint Magyar Péter. A Tisza Párt elnökét sokan elutasítják. Több korábbi kutatás is kimutatta, hogy még a saját szavazótáborán belül sem örvend maradéktalan népszerűségnek. A Nézőpont Intézet egyik felmérése szerint a Tisza-szavazók majdnem felének sem szimpatikus a személye.
Ráadásul Magyar Péter elérte a maximumot, a Fidesztől egyetlen szavazatot sem tud elvenni, és a bizonytalanokat sem tudja megszólítani.
Tehát mostanra Magyar Péter vált a legnagyobb gátjává a Tisza és az ellenzék növekedésének. Vele az ellenzék esélytelen a választáson.
A főpolgármester ismét készülhet az indulásra
Feltűnő, hogy a főpolgármester az elmúlt időszakban egyre gyakrabban lép ki a szerepéből, és nem városvezetőként viselkedik, hanem jelentősebb politikusnak mutatja magát.
Júliusban személyesen fogadta őt Strasbourgban az Európai Unió vezetője, Ursula von der Leyen. Karácsony a diplomáciai útján a bizottsági elnökön kívül más, befolyásos brüsszeli politikusokkal is tárgyalt. Így például Tineke Strik „jogállamisági” jelentéstevővel, bizottsági tagokkal és európai parlamenti képviselőkkel. A kiszivárgó hírek szerint a megbeszéléseken nem az önkormányzati politika került a középpontba, hanem átfogóbb ügyekről esett szó.
Az utóbbi időben Karácsony Gergely tehát tudatosan háttérbe szorította az önkormányzati ügyeket, és ismét országos politikusként kezdte el építeni magát.
Ismerve a politikus eddigi pályafutását, ezt magától egészen biztosan nem merte volna megtenni. A budapesti városvezető felhatalmazással készülhet az új szerepére: Brüsszel adhatott engedélyt – és utasítást – erre.
A csere feszültséget okozhat
Egy ilyen felülről levezényelt csere mindig feszültségekkel jár, hiszen meg kell magyarázni a választóknak. Magyar Péter először vélhetően tagadni fogja a váltást, és megpróbálja hitelteleníteni az ezzel kapcsolatos híreket. A baloldali közvélemény-kutatók egymást túllicitálva hozzák majd ki a Tisza egyre nagyobb vezetéséről és Magyar Péter népszerűségéről szóló álméréseket.
Magyar Péter aztán váratlanul bejelentheti majd, hogy kiderült, a pártszervezés nagy feladat, egész embert kíván, és ő maga kérte a – valójában nem létező – pártvezetéstől, hogy más legyen a jelölt, ő inkább maradna pártelnök.
A Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje így Karácsony lehet, akit támogatni fog majd a Dobrev Klára vezette DK is, Magyar Péter pedig maradhat semmilyen tényleges hatalommal nem rendelkező pártelnök.
A teljes cikket ide kattintva elolvashatják a Magyar Nemzeten.