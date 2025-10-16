október 16., csütörtök

Gál névnap

15°
+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az a virtus

1 órája

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt (videó)

Címkék#Tisza#lőfegyver#rendőrkapitányság

Magyar Péter embere ügyvéd kíséretében érkezett a kaposvári rendőrkapitányságra, miközben továbbra is kerülte az újságírói kérdéseket.

MW
Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt (videó)

Ruszin-Szendi Romulusz

Forrás: MW

Fotó: Fehér Gábor

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt, amiért a Mandiner munkatársát lökdöste Kötcsén, amikor a riporter kérdezni próbálta - írta a Magyar Nemzet.

Magyar Péter embere ügyvéd jelenlétében sétált be a kaposvári rendőrkapitányságra, miközben igyekezett kerülni a riporter kérdéseit – derül ki a Hír TV beszámolójából.

A riporter arra lett volna kíváncsi, miért hordott a Tisza szakértője éles lőfegyvert magával tömegrendezvényeken, illetve hogy miért hazudták, hogy a riporter belenézett a telefonjába.

Emlékezetes, Kötcsén a Mandiner újságírója a Tisza többkulcsos személyi jövedelemadó tervezetéről kérdezte volna a párt szakpolitikusát, aki láthatóan nem akart nyilatkozni az ügyben. A riporter azonban nem tágított, és további kérdéseket szegezett Ruszin-Szendi Romulusznak. 

Ezt követően fogyott el a politikus türelme, és többször is meglökte az újságírót. 

Az eredeti cikkért kattintson.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu