Győzött Andrej Babis pártja, Orbán Viktor gratulált

A szavazókörök 90 százalékának eredményeinek összesítését követően a hivatal szerint az Andrej Babis vezette ANO a voksok 36 százalékát szerezte meg. Az eddig kormányzó, Petr Fiala leköszönő kormányfő vezette Együtt (Spolu) koalíció támogatottsága 22 százalékos. A Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párt a szavazatok 11 százalékát kapta. Babis győzelme utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy célja egypárti kormány létrehozása, amelynek támogatásáról a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalommal, valamint az Autósok párttal kíván tárgyalni.

Andrej Babis győzelmi beszédet mondott

Fotó: Anadolu via AFP / Forrás: Anadolu via AFP

A választás győztese kizárta, hogy tárgyalna a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot és nem teljesítették választási ígéreteiket.

Mi mindig teljesítettük ígéreteinket, most is így lesz. Célunk, hogy Csehország a legjobb hely legyen az élethez Európában

– idézte a Magyar Nemzet a politikust.

A lap arról is beszámolt, hogy a szavazókörök 50 százalékában, alapvetően a kisebb létszámú körzetekben leadott szavazatok összeszámlálása után az ANO vezet 38,2 százalékkal, második a három kormánypártot tömörítő Együtt (Spolu) 20,4 százalékkal, míg a harmadik hely egyelőre a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalomé 10,5 százalékkal. A

további helyeket a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), a Cseh Kalózpárt és az Autósok pártja foglalja el. Az eddigi részeredmény szerint hat tömörülés jutna be a parlamenti alsóházba

– számolt be a lap, amely arra is kitér, hogy Babis győzelme erősödést hozhat: a

szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy