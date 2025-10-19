Rengeteg magyar településen várható áram- és gázszünet: itt a lista

A szolgáltatáskiesés néhol csak bizonyos településrészeket vagy egy-egy utcát érint, de lesznek helyek, ahol az egész településen áramszünet várható – írja a Magyar Nemzet. Az E.ON tájékoztatása szerint négy településen a gázszolgáltatás is szünetelni fog.

A szolgáltató által közzétett listában pontosan megjelölték, hogy mikor és hol lesz áramszünet.

Az érintett települések hosszú listáját, a pontos helyszíneket és időpontokat ITT olvashatja.