október 19., vasárnap

Nándor névnap

+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Európai Unió

2 órája

A nyugati sajtó Magyarország kijátszását latolgatja

Címkék#Brüsszel#Orbán Viktor#Ukrajna

Egy brit napilap élesen bírálta Magyarországot, amiért Orbán Viktor miniszterelnök akadályozza Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásait. A lapban megjelent véleménycikke szerint Európa a második világháború óta legveszélyesebb helyzetével néz szembe, és Brüsszel most azon dolgozik, hogy megkerülje Orbán Viktor vétóját, ezzel előmozdítva Ukrajna uniós integrációját. Ezzel a lap is beállt a háborúpárti brüsszeliek mellé.

MW

Mette Frederiksen dán miniszterelnök az Európai Unió koppenhágai csúcstalálkozóján úgy fogalmazott: „Európa a második világháború óta a legnehezebb és legveszélyesebb helyzetben van.” A The Guardian véleménycikke szerint az ukrajnai háború új, fenyegető szakaszba lépett, amit az orosz légtérsértések is jeleznek – írta a Magyar Nemzet az Origo nyomán. 

VON DER LEYEN, Ursula; ZELENSZKIJ, Volodimir
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

A brit lap kiemeli, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan szövetségesként való megítélése miatt az európai egység és szolidaritás kulcsfontosságú. A koppenhágai tárgyalások azonban nem hoztak érdemi eredményt. A Nyugat tehetetlen, és Brüsszel háttérbe szorult a béketárgyalásokban, ezért a lap a már ismert forgatókönyv szerint Orbán Viktort támadja.

Orbán Viktort támadják

A The Guardian szerint Ukrajna és Moldova 2022-ben, Oroszország illegális inváziója után kapott EU-tagjelölti státuszt, ám Orbán Viktor továbbra is akadályozza a csatlakozási tárgyalások előrehaladását. A brit lap úgy fogalmaz: „Orbán Viktor a liberális értékek elleni fellépést büszkén viseli”, és Magyarország nemcsak az EU Oroszországgal szembeni szankcióit késlelteti, hanem továbbra is fenntartja függőségét az orosz olajtól és gáztól.

Megkerülnék a magyar vétót

Az EU-csatlakozási folyamat egyhangú jóváhagyást igényel, így a The Guardian szerint a kérdés az, hogyan lehet megkerülni Orbán Viktor ellenállását. 

António Costa, az Európai Tanács elnöke a szavazási szabályok módosítását javasolta, amely lehetővé tenné, hogy a tagállamok minősített többséggel döntsenek. Ehhez azonban szintén Orbán Viktor beleegyezése szükséges.

 A brit lap szerint Brüsszel ezért most olyan megoldáson dolgozik, amely megkerüli a nemzeti fővárosok hivatalos jóváhagyását, hogy Ukrajna és Moldova előmozdíthassa a szükséges reformokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu