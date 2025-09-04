13 perce
Arculcsapás Zelenszkijnek: a lengyelek többsége ellenzi Ukrajna NATO-csatlakozását
Elkeserítő adat lehet Zelenszkijnek, hogy közel 53 százalékra nőtt azoknak a lengyel állampolgároknak a száma, akik ellenzik Ukrajna euroatlanti integrációjának támogatását – írja a Unianra hivatkozva a Magyar Nemzet. A lap arról is cikkez, hogy a volt lengyel elnök, Andrzej Duda elismerte, hogy Zelenszkij igyekezett belerángatni Lengyelországot a háborúba.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) és Donald Tusk lengyel miniszterelnök kezet fog a megbeszélésüket követő sajtóértekezleten a varsói kormányfői hivatalban 2025. január 15-én
Zelenszkij legnagyobb bánatára a lengyelek többsége ellenzi Ukrajna NATO-integrációját – hívja fel a figyelmet a lap.
A megkérdezett lengyelek mindössze 33,5 százalék válaszolt igennel, 52,7 százalék ellenezte, további 13,8 százalék pedig bizonytalan azzal kapcsolatosan, hogy országuknak támogatnia kellene-e Ukrajna NATO-csatlakozását,.
A válaszadók véleménye főként politikai szimpátiájuktól függött.
A kormánypártok támogatóinak 59 százaléka adott igenlő választ, míg az ellenzéki Jog és Igazságosság, a jobboldali Konföderáció és a Razom pártot támogató szavazók 74 százaléka mondott nemet.
Ezenkívül az 50 év felettiek körében jelentősen magasabb azoknak az aránya, akik ellenzik Ukrajna NATO-csatlakozásának támogatását.
A cikk rámutat, hogy az IBRiS által 2023 augusztusában végzett felmérésben még a válaszadók 47,7 százaléka egyetértett Ukrajna azonnali NATO-felvételével, és 40 százalékuk helyeselt volna egy ilyen döntést.
