szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

12°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katonai válaszlépés?

28 perce

Zelenszkij ismét megfenyegette Magyarországot

Címkék#ukrajna#Volodimir Zelenszkij#drón

Felderítő drónok berepülését észlelték az ukrán–magyar határ térségében, és feltehetően magyar drónok repültek a légtérbe – állította az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij ezután még ennél is tovább ment: katonai válaszlépéssel fenyegette meg Magyarországot.

MW

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök katonai vezetőkkel folytatott egyeztetése során azt állította, hogy az ukrán hadsereg felderítő drónok berepülését észlelte az ukrán–magyar határ térségében, és az előzetes vizsgálat szerint ezek 

„feltehetően magyar drónok” voltak, amelyek az ukrán ipari potenciálról gyűjthettek adatokat 

– írja a Magyar Nemzet

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Az ukrán elnök utasította a hadsereget, hogy minden észlelt esetet vizsgáljanak ki és haladéktalanul jelentsenek. Később Zelenszkij ennél is tovább ment: X-oldalán is közzétett videóbejegyzésében közölte: elrendelte, hogy hasonló esetben „megfelelő választ” adjanak a behatolóval szemben.

A katonaságunk jelentést tett egy, őszintén szólva, nagyon furcsa eseményről az ukrán–magyar határon. Katonáink drónokat észleltek, és ezek felderítő drónok voltak” – ismételte meg délutáni állítását az ukrán elnök, aki azt is hozzátette még: „Az ukránok jelenleg Európában a legjobbak a drónok elleni védelemben. 

Készek vagyunk megosztani tapasztalatainkat más nemzetekkel, amelyeknek megbízható védelemre van szükségük a drónok jelentette fenyegetésekkel szemben

– fogalmazott az elnök.

A teljes cikket itt olvashatja el. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu