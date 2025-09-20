5 órája
Egy rossz választás Magyarországot is bevándorlóországgá teheti
Tíz éve kezdődött az Európát sújtó migrációs válság, és éppen egy évtizede áll a magyar határokon a kerítés is. Az elmúlt évek világosan megmutatták, milyen súlyos következményekkel jár a kontroll nélküli bevándorlás és az Angela Merkel nevéhez köthető „Wilkommenskultur”. A Magyar Nemzet Szánthó Miklóssal, az Alapjogokért Központ főigazgatójával beszélgetett a „Csak egy rossz választás, és ide jutunk” című kampány kapcsán.
Migránsok sétálnak a tengerparton, miközben megpróbálnak felszállni egy csempészhajóra Észak-Franciaországban
Forrás: AFP
Tíz éve védi Magyarország a déli határait, és az elmúlt évtized bebizonyította, milyen súlyos következményekkel járhat a kontrollálatlan bevándorlás – mondta Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjúban.
„A migráció gyorsan ölő méreg – ezért indítottuk a kampányt a röszkei csata évfordulójára időzítve. A jogi és fizikai határzárnak, valamint a „zéró migráns” politikának köszönhetően ma Magyarország biztonságos hely. De egy rossz döntés, és mi is bevándorlóország leszünk”
– hangsúlyozta Szánthó Milkós.
A főigazgató szerint Nyugat-Európa példája figyelmeztető. Nemtörődömségből vagy szűklátókörűségből a demográfiai és munkaerőpiaci problémákat migrációval próbálták kezelni. A bevándorlók első generációja még hálás volt, de a kontinens szellemi kiüresedése, történelmének és hagyományainak megtagadása, valamint a túlzott politikai korrektség miatt kialakult helyzet veszélyes.
A kritikus létszám elérése után a bevándorlók birtokba vették városrészeket, saját közösségeiket szervezték, és elvetették a szabálykövetés alapvető mércéit. Ennek kifejeződése a terrorizmus, a migránsbűnözés, a vandalizmus, és a kulturális átalakulás
– mutatott rá.
Svédországban tombol az erőszak: migránsok és tinédzserek a támadók közöttAz ország ma már az egyik legnagyobb európai bűnözési gócpontnak számít.
Szánthó Miklós szerint Magyarországnak két fronton kell harcolnia.
„Az egyik a déli határ, ahol a határvédelemben résztvevő erők minden tiszteletet megérdemelnek, saját testi épségüket nem kímélve védik biztonságunkat. A másik Brüsszelben van, ahol az elit lebontaná a kerítést, saját ideológiai érdekeiket előtérbe helyezve”
– mondta.
A politikus felhívta a figyelmet a Tisza Párt által is megszavazott uniós migrációs paktum veszélyeire is.
Ha a déli határon nem engedjük át a migránsokat, akkor a brüsszeli ajtón próbálnák becsempészni őket. Ez elfogadhatatlan, hiszen a magyar emberek népszavazásokon is kifejezték: nem kérnek belőle.
Véleménye szerint a nemzetközi és hazai ellenzéki vezetők, például Manfred Weber és Ursula von der Leyen, a választói akarat ellenében próbálják érvényesíteni a migrációs terveket. „Azért hallgatnak a választásokig, mert a támogatásuk része a migráció elősegítése” – tette hozzá Szánthó Miklós.
Az Alapjogokért Központ főigazgatója azt is elmondta, milyen hatással van a bevándorlás Európára – a részletek ITT olvashatók.