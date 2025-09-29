3 órája
Ukrán kémbotrány: a gyanúsított további két hónapig letartóztatásban marad
A bíróság legutóbbi végzése szerint Holló István, akit kémkedéssel gyanúsítanak, további két hónapig marad letartóztatásban – értesült a Magyar Nemzet. Holló nevét az ukrán kémbotrány kapcsán emlegették, mivel a gyanú szerint Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének feltérképezésére irányuló aktív hírszerző tevékenységet folytatott hazánkban.
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balázs
A bíróság november 21-ig meghosszabbította a kémkedéssel gyanúsított, az ukrán kémbotrány kirobbanásával egy időben őrizetbe vett Holló István letartóztatását – derült ki a Fővárosi Törvényszék lapunknak adott tájékoztatásából. A végzés nem végleges – tudta meg a Magyar Nemzet.
Hollóról a Nemzetbiztonsági Bizottság május 20-ai ülése után mondta el Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, hogy
a férfi neve ellenére ukrán állampolgár, nem rendelkezik és rendelkezett magyar állampolgársággal, és már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van.
Hollót korábban a TEK közreműködésével idegenrendészeti őrizetbe helyezték, és vele szemben már kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat eljárást az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) feljelentése alapján.
Busás vagyonra tett szert Tseber Roland, Magyar Péter ukrán „testvére”
Kocsis azt is kifejtette:
Holló az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott.
Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati, valamint hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak.
A Magyar Nemzet cikkéből az is kiderül, hogy a gyanúsított milyen kapcsolatban állhatott a Tisza Párt honvédelmi szakértőjével.