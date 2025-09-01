1 órája
A Tisza Párt vezetői nem válaszolnak a kérdésekre, közben újabb bizonyíték került elő (videó)
Az adóemelési tervek kiszivárgása óta mintha teljes nyilatkozatstop lenne a Tisza Pártnál. Tarr Zoltán eltűnt a sajtó elől, Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági koordinátora pedig érdemi válaszok helyett csak néhány mondatot ismételt az Origónak. Kocsis Máté szerint Magyar Péter hamisított videókkal magyarázkodik, amit még Tarr Zoltán sem hisz el. Közben újabb bizonyíték került elő arról, hogy Magyar Péter Brüsszel bábja.
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart
Forrás: MTI
Fotó: Purger Tamás
– Már elmondtam, amit a témában szerettem volna – így hárította el Dálnoki Áron (a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának koordinátora) az Origo azon kérdését, hogy nyilatkozatstopot rendeltek-e el a Tiszánál Tarr Zoltán megszólalásának kiszivárgása óta. Mint arról mi is beszámoltunk, megdöbbentő kijelentést tett a Tisza Párt etyeki fórumán a párt alelnöke. Tarr Zoltán beismerése megerősíti a Tisza-adóval kapcsolatosan napvilágot látott információkat. A Tisza politikusát azóta még a baloldali Telex sem tudta elérni, amely erősíti azt az értesülést, hogy a pártnál teljes nyilatkozatstopot rendeltek el.
Korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól.
Orbán Viktor reagált Tarr Zoltán elszólásáról: ezt mindenkinek látnia kell! (videó)
A Tisza gazdasági koordinátora a párt adóterveivel kapcsolatban annyit mondott az Origónak, hogy Magyar Péter már közzétette adópolitikáját a Facebookon, ezt legyenek szívesek tanulmányozni. Ezt követően bármilyen kérdést tett fel a hírportál, azt mondta, hogy már közölte velük azt, amit szeretett volna.
Újabb bizonyíték: Magyar Péter Brüsszel bábja
Ami Gyurcsányéknak Balatonőszöd volt, az a jelek szerint Magyar Péteréknek tényleg Etyek. Most egy újabb videó bizonyítja, hogy a Tisza Pártot külföldről utasítják, ezek után nem kérdés, hogy valóban Brüsszelből irányítják a tiszásokat. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője hívta fel a figyelmet arra, hogy a tiszás fórumon a következő mondat hangzott el:
Azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról.
Magyar Péter nyíltan tagadja Tarr Zoltán botrányos videójának eredetiségét
„Breaking! Magyar Péter öt nappal az adóemelési botrányuk kirobbanása után végre eljutott oda, hogy – szerinte – hamisított videókkal bántják őket (értsd: Tarr Zoltánt)! A gond csak az, hogy ezt még Tarr Zoltán sem így gondolja. Na, ez az igazi vergődés, Szotyi!” – fogalmazott legfrissebb Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, majd az alábbi videót osztotta meg követőivel:
Menczer Tamás keményen visszaszólt Magyar Péternek
Nem úszta meg szó nélkül Magyar Péter legutóbbi Facebook-kirohanását. Miután ismét Orbán Viktort támadta, Menczer Tamás keményen visszaszólt a közösségi médiában – vette észre a Magyar Nemzet.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója így fogalmazott:
Most ez komoly, Peti? Én értem, hogy vágysz Orbán Viktor figyelmére. Mint egy reszkető kisfiú, aki ordítva, toporzékolva követeli, hogy rá is figyeljenek. Na de te vádolsz mást azzal, hogy nők szoknyája mögé bújik? Te? Vargáné? Akinek az asszony intézett mindig mindent: állást, fizetést, VIP-jegyet.
Menczer Tamás hozzátette, még azt is Varga Juditnak köszönheti Magyar Péter, hogy az első sorban tapsolhatott Orbán Viktornak. Menczer szerint a Tisza Párt elnöke össze van zavarodva: kapkod és idegeskedik, összevissza írogat mindenfélét.
Már elhitted, hogy az összes hazugság, az összes ripacskodás, az összes gazemberség, amit elkövettél, kifizetődik, és belőled is lehet valaki. Aztán jött a Tarr, és tarkón vágott a felismerés, hogy lebuktatok, megbuktatok. Már mindenki tud a Tisza-adóról
– szögezte le, majd arra utalt, hogy Orbán Viktornak semmi dolga a tiszás vezérrel.
Egyébként, ha szeretnél arról diskurálni, hogy mi a különbség az adócsökkentés, a családi adókedvezmények, az Otthon start – ezeket csináljuk mi – és az általad vágyott Tisza-adó között, akkor állok rendelkezésedre. A miniszterelnök a brüsszeli gazdáiddal vitázik, te neki méreten aluli vagy. Ahogy haladsz a lejtőn, lassan nekem is
– fogalmazott Menczer Tamás.