A Tisza-szimpatizánsok akasztással fenyegették a közmédia munkatársait (videó)

A délután egy pontján azonban egy csoport odáig fajult, hogy akasztással kezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek. A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadás odáig fajult, hogy rendőröknek kellett közbelépni.

Bohár Dániel riporter is beszámolt az incidensről, kiemelve: a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek a személyi operatőre irányította az akasztással fenyegetőző szimpatizánsokat. Az sem tartotta vissza őket, hogy a jelenetet három gyermek is végignézte. Ráadásul az egyik résztvevő azt is ordította, hogy Orbán Viktort fel kell akasztani − olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Magyar Péterék nem ítélték el szimpatizánsaik fenyegetőzését és erőszakos fellépését

A Magyar Nemzet megkérdezte a Tisza Pártot, mi a véleményük arról, hogy vasárnap Kötcsén Magyar Péter szervezetének szimpatizánsai inzultáltak és fenyegettek újságírókat és riportereket. Futó Boglárkának, a Hír TV riporterének közelről az arcába üvöltöttek hangosbeszélővel, akadályozva ezzel a munkavégzésben, valamint akasztással fenyegették a közmédia stábját.

A Tisza Párt szó szerint ezt a válasznak látszó kérdést küldte a Magyar Nemzet munkatársának: „úgy érti, mi a véleményünk arról, hogy a TISZA egy mindenki számára nyitott rendezvényt tartott, ahol még a propagandisták is dolgozhattak, amíg az állampárt a fél települést lezáratta, körbekordonoztatta és az újságírók meg sem közelíthették a rendezvényt?”

Ez alapján tehát kijelenthető, hogy

Magyar Péter pártja nem ítélte el a nekik nem tetsző újságírók és riporterek elleni erőszakos fellépést,

helyette az unalomig ismert paneleket izzadták ki válaszukban.