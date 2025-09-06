Tisza-adó: a magyarok többsége arra számít, hogy a Tisza Párt megemelné a lakossági adóterheket

A felnőtt magyarok 63 százaléka arra számít, hogy

a Tisza Párt a 2026-os választások után megemelné a lakossági adóterheket

– derül ki az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatásából.

A felnőtt magyarok többsége arra számít, hogy a Tisza Párt a 2026-os választások után megemelné a lakossági adóterheket

Forrás: Alapjogokért Központ

Mindez azt jelenti, hogy

a megkérdezettek nem hisznek Magyar Péter kríziskommunikációjának, ellenben a többkulcsos jövedelemadót propagáló – és a családtámogatási rendszert megszüntető – sajtóba kiszivárogtatott javaslatot tartják valósnak.

Tarr Zoltán etyeki beszéde mindezt alátámasztotta: a párt alelnöke maga ismerte el, hogy terveik szerint előbb „választást kell nyerni, utána mindent lehet” – idézi fel a Magyar Nemzet.

A lap rámutat, hogy a Tisza Párton párton belüli óriási feszültségek vannak, több Tisza-sziget is megszűnt.

A pártok gőzerővel készülnek az őszi politikai szezonkezdésre, az Alapjogokért Központ elemzése szerint

a kormánypártok Orbán Viktor vezetésével uralták a közéleti napirendet és megnyerték a nyarat: