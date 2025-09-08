A Tisza mesterséges intelligenciával manipulált

„Tudják fokozni a Tiszában: a kamuprofilok után itt a mesterséges intelligenciával (MI) készített tömegfotó” – hívta fel a figyelmet Deák Dániel, vette észre a Magyar Nemzet.

Az elemző közösségi oldalán tett közzé egy képet arról,

miként manipulálja Magyar Péter pártja a vasárnapi kötcsei gyűlésen részt vevők számát.

Mint írta, miután nagyon kevesen voltak Magyar Péter kötcsei rendezvényén, és erről kikerült egy drónfotó, a tiszások elkezdtek terjeszteni egy MI-vel készített másik fotót, amin úgy tűnik, mintha sokan lettek volna.