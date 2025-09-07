22 perce
Kampányt indított a Tisza-adóról a Nemzeti Ellenállás Mozgalom
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén két plakátautóval indította el kampányát, amelynek célja, hogy mindenkihez eljussanak Magyar Péterék többkulcsos adó bevezetésével, a Tisza-adóval kapcsolatos tervei és Tarr Zoltán szavai, miszerint: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”.
Plakátautók emlékeztetik Magyar Péter híveit a Tisza-adóra
Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom
Kötcsén, két plakátautóval, indította el kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza-adóról – adta hírül a Magyar Nemzet.
A kampány céljával kapcsolatosan úgy fogalmaztak:
Magyar Péterék eltitkolnák adóterveiket a választók elől, ezért fontos, hogy mindenkihez eljussanak Magyar Péterék többkulcsos adó bevezetésével kapcsolatos tervei és Tarr Zoltán szavai, miszerint: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”.
A Tisza brutális adóemelést tervez, 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetnének be, ezzel már azokat is komoly adótöbblet sújtaná, akik jóval az átlag alatt keresnek.
Nehézséget jelentene mindenkinek a Tisza-adó bevezetése
Hangsúlyozták, Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke be is vallotta, hogy el akarják titkolni az intézkedéseket. Azt mondta: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.
Világos: a Tisza a választók átverésével akar elindulni a választáson. Ez nem helyes, ezért indítottunk kampányt. Minden magyarhoz jusson el a Tisza adóterve, hiszen ez minden magyar családot érint
– írta a mozgalom a Facebookon.