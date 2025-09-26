szeptember 26., péntek

Újabb felvétel került elő, amelyen Magyar Péter alelnöke elszólta magát (videó)

Címkék#fórum#Tarr Zoltán#felvétel#Magyar Péter

Tarr Zoltán szerint a választásig „nem szabad őszintén belemenni a komoly ügyekbe”.

MW

Újabb felvétel került elő, amelyen Magyar Péter alelnöke, Tarr Zoltán elszólta magát – írja a Magyar Nemzet az Ellenpont cikke alapján.

TARR Zoltán
Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője beszédet mond a párt demonstrációján az MTVA óbudai székháza előtt 2024. október 5-én
Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A lap közzétette a felvételt, amely szerint az európai parlamenti képviselő arról beszélt egy újpesti fórumon, hogy

előbb meg kell nyerni a választást, és utána mindent meg lehet oldani.

Több nyilvánosságra került videófelvétel is alátámasztja a párt adóemelési szándékát, és kiderült, hogy a Tisza a választásig megpróbálja titokban tartani a megszorító intézkedéseit, és ezzel megtéveszteni a szavazókat. 

A legsúlyosabb kijelentés az EU-s pénzekkel kapcsolatban hangzott el Tarr Zoltán részéről az újpesti fórumon:

Folyamatosan tárgyalunk, és pontosan tudjuk, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni annak érdekében, hogy a források egyáltalán hozzáférhetőek legyenek majd. Ezek bizonyos politikai lépések, amiket meg kell tenni.

A Tűzfalcsoport szerint mindenki tudja, mit jelent ez a gyakorlatban:

  • a rezsicsökkentés felszámolása,
  • a gyermekvédelmi törvény visszavonása,
  • az orosz energiáról való azonnali leválás,
  • progresszív személyi jövedelemadó,
  • adóemelések
  • és a genderideológiai elvárások teljesítése.

A Fidesz szórólapkampányba kezdett, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy a Tisza-adó mennyi pénzt venne ki a zsebükből.

További részletekért kattintson.

 

