szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

19°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyetértésben

1 órája

Szijjártó Péter: Magyarország nem akar több nukleáris fegyverrel rendelkező államot

Címkék#Nemzetközi Atomenergia-ügynökség#Szijjártó Péter#Irán

Magyarország célja, hogy a NAÜ ismét teljes körű hozzáférést kapjon az iráni nukleáris tevékenységről szóló információkhoz – közölte a tárcavezető.

MW
Szijjártó Péter: Magyarország nem akar több nukleáris fegyverrel rendelkező államot

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter és Szijjártó Péter

Forrás: Facebook

Magyarország álláspontja egyértelmű: nem akarjuk, hogy növekedjen azon országok száma, amelyek nukleáris fegyverrel rendelkeznek

írta a tárcavezető.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter iráni kollégájával
Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Diplomácia, nem fegyverkezés

A külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország továbbra is a diplomáciai megoldások híve. 

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszternek elmondtam: továbbra is a diplomáciai megoldásnak vagyunk a hívei. Szeretnénk, hogyha a korábbi nukleáris megállapodást vissza lehetne állítani. Ez a világ biztonságához most nagymértékben adna hozzá

– fogalmazott.

 

Nemzetközi ellenőrzés kell

Szijjártó Péter kiemelte: helyesnek tartja, hogy Irán esetében is a korábbi nemzetközi megállapodás alapján a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) felügyelje az ország nukleáris programját. Magyarország célja, hogy visszaálljon a korábbi, békésebb állapot, vagyis a NAÜ teljes körű hozzáférést kapjon az iráni nukleáris tevékenységről szóló információkhoz.

Szijjártó Péter azt is felidézte: idén éppen száz éve, hogy Magyarország és Irán között létrejött a diplomáciai kapcsolat, amelyet a mostani helyzetben is fontos alapnak tart a két ország közötti párbeszédhez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu