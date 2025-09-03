Szijjártó Péter: Magyarország és Kína a kétoldalú együttműködés rekordidőszakát éli (videó)

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kínai kollégájával, Vang Jivel folytatott egyeztetésén először is gratulált ahhoz, hogy a kelet-ázsiai ország gazdasági növekedése az év első felében elérte az 5,5 százalékot, és leszögezte, hogy ez lehetőséget teremt az együttműködés további erősítésére.

Kétoldalú kapcsolataink tekintetében rekordidőket élünk. 2025 első felében – hasonlóan 2023-hoz és 2024-hez – a kínai cégek bizonyultak a legnagyobb befektetőknek Magyarországon. (…) A kereskedelmi forgalmunk az év első felében öt százalékkal bővült

– tudatta, majd aláhúzta, hogy év végére elkészülnek a Budapest–Belgrád vasútvonal építési munkálatai.

Érintette azt is, hogy Magyarországon 44 százalékkal nőtt a Kínából érkező turisták száma, amely ezáltal már magasabb, mint a koronavírus-járvány előtt volt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a második legtöbb nemzetközi hallgató Kínából érkezett a magyar egyetemekre, nagyjából 2600 fő.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Magyarország nagy figyelmet fordít Kína nemzetközi tevékenységére a jelenlegi rendkívül összetett, biztonsági kihívásokkal teli világban, és üdvözölte, hogy mindkét ország a béketáborhoz tartozik.

Mi, magyarok, illetve én személyesen is különösen hálás vagyok a Kínai Népköztársaságnak a béke és a jelenlegi válságok békés rendezése érdekében tett minden erőfeszítéséért

– fogalmazott.

Örülünk, hogy a kétoldalú együttműködés rekordidőszakát éljük. Készen állunk rá, hogy ezt folytassuk, tovább mélyítsük és még sikeresebbé tegyük

– közölte.