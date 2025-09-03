1 órája
Szijjártó Péter: Magyarország és Kína a kétoldalú együttműködés rekordidőszakát éli (videó)
Magyarország és Kína jelenleg a kétoldalú együttműködés rekordidőszakát éli, és a felek készen állnak ennek folytatására és a kapcsolatok további mélyítésére – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Pekingben.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kínai kollégájával, Vang Jivel folytatott egyeztetést Pekingben
Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kínai kollégájával, Vang Jivel folytatott egyeztetésén először is gratulált ahhoz, hogy a kelet-ázsiai ország gazdasági növekedése az év első felében elérte az 5,5 százalékot, és leszögezte, hogy ez lehetőséget teremt az együttműködés további erősítésére.
Kétoldalú kapcsolataink tekintetében rekordidőket élünk. 2025 első felében – hasonlóan 2023-hoz és 2024-hez – a kínai cégek bizonyultak a legnagyobb befektetőknek Magyarországon. (…) A kereskedelmi forgalmunk az év első felében öt százalékkal bővült
– tudatta, majd aláhúzta, hogy év végére elkészülnek a Budapest–Belgrád vasútvonal építési munkálatai.
Érintette azt is, hogy Magyarországon 44 százalékkal nőtt a Kínából érkező turisták száma, amely ezáltal már magasabb, mint a koronavírus-járvány előtt volt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a második legtöbb nemzetközi hallgató Kínából érkezett a magyar egyetemekre, nagyjából 2600 fő.
Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Magyarország nagy figyelmet fordít Kína nemzetközi tevékenységére a jelenlegi rendkívül összetett, biztonsági kihívásokkal teli világban, és üdvözölte, hogy mindkét ország a béketáborhoz tartozik.
Mi, magyarok, illetve én személyesen is különösen hálás vagyok a Kínai Népköztársaságnak a béke és a jelenlegi válságok békés rendezése érdekében tett minden erőfeszítéséért
– fogalmazott.
Örülünk, hogy a kétoldalú együttműködés rekordidőszakát éljük. Készen állunk rá, hogy ezt folytassuk, tovább mélyítsük és még sikeresebbé tegyük
– közölte.
Szijjártó Péter: mi a Kelet–Nyugat-együttműködésben vagyunk érdekeltekA blokkosodás ellentétes Magyarország érdekeivel.
A miniszter ezt megelőzően több kínai vállalat, a Xiaomi, a Chervon Auto, valamint a Wanhua vezetőivel is találkozott, s ezzel kapcsolatban igazi sikertörténetnek nevezte a két ország együttműködését.
Kifejtette, hogy tavaly az Európába irányuló kínai beruházások körülbelül 31 százaléka Magyarországra érkezett, és a kontinensen zajló öt legnagyobb kínai beruházásból négy is hazánkban van folyamatban.
Úgy vélekedett, hogy tárgyalásai alapján egyértelmű, hogy a kínai cégek továbbra is vonzó beruházási célpontnak tartják Magyarországot, ezért a kapacitásaik bővítésére, újabb munkahelyek létrehozására készülnek.
A Wanhua immár több mint négyezer embert foglalkoztat Északkelet-Magyarországon, míg a Chervon az egyetlen Kínán kívüli gyárát üzemelteti Miskolcon. A beruházásaik együttesen több százmillió eurós nagyságrendet képviselnek
– tájékoztatott.
Emellett leszögezte, hogy a Xiaomi termékei is egyre népszerűbbek Magyarországon, augusztus végén megindult a magyarországi értékesítést lehetővé tevő webshopjuk is, most pedig a jövőben megnyíló együttműködési lehetőségekről egyeztettek.
Egy biztos: a kínai beruházók továbbra is stabil alapját fogják adni a magyar–kínai együttműködésnek
– összegzett.
Kína szeptember 3-án tartja a győzelem napi parádét, amely Japán 1945-ös hivatalos kapitulációjának évfordulóját és egyben a második világháború végét jelzi. Az ünnepségen idén Szijjártó Péter képviselte Magyarországot.