Újabb területeken működik együtt hazánk és az Egyesült Arab Emírségek

A tárcavezető az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterével, Táni bin Ahmed al-Zejudival tárgyalt, majd a közösen megtartott sajtóértekezleten arról számolt be, hogy áttekintették a két ország között nemrégiben aláírt tizenkét gazdasági megállapodás végrehajtását is.

Úgy vélekedett, hogy a kétoldalú politikai együttműködés kiváló, nincsenek vitás kérdések, ez nagyban segíti a gazdasági kapcsolatok fejlesztését.

„Tavaly már majdnem elértük a félmilliárd dolláros kereskedelmi forgalmat. És az eddigi, 24 százalékos növekedés azt mutatja, hogy ezt a vonalat idén át fogjuk ugrani"

- tudatta.

„Idén már több sikert is elértünk, több mint ezer tonnás sajtexport, több mint tizenöt tonna gyógyszer exportja, nagy emírségekbeli fesztiválokon magyar digitális szolgáltatók, s ezt az együttműködést most továbbfejlesztjük az űripar, a védelmi ipar és a távközlési ipar felé is" - tette hozzá.

Illetve jó hírnek nevezte, hogy előző héten a Wizz Air újraindította járatait az országba, s ezzel immáron heti húsz légijárat közlekedik Budapest, illetve Dubaj és Abu-Dzabi között.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy

a jelenlegi, óriási változások és súlyos válságok jellemezte korszakban megnőtt a jelentősége azon államoknak, amelyek a legveszélyesebb, legforróbb régiókban a stabilitást és a nyugalmat képviselik, amelyek a konfliktusokkal szemben felvállalják az együttműködés ügyét.

„Magyarország ebben a rendkívül nehéz időszakban különösképp érdekelt a tiszteletre alapuló globális együttműködés visszatérésében, és kifejezetten ellentétes az érdekeinkkel a világ blokkokra történő újrafelosztása" - hangsúlyozta.

„És ebben a kérdésben, a tiszteletteljes globális együttműködésért folytatott küzdelemben az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország egymás szövetségesei" - folytatta.

Majd üdvözölte, hogy a közel-keleti ország a felelősségteljes politikájával képes arra, hogy egyszerre legyen részese az Ábrahám-megállapodásoknak, egyszerre tartson fenn jó kapcsolatot az Egyesült Államokkal és egyszerre integrálódjon a BRICS-csoport munkájába.