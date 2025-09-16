Szijjártó Péter: a labdarúgás történelem, szenvedély, nemzeti önazonosság

A tárcavezető a Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány rendezvényén vett részt, amelynek során átadták a Szepesi-díjat Bozsik Péternek, a labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitányának, majd beszédében kifejtette, hogy a kitüntetett egész életpályájával rászolgált az elismerésre.

Ha szabad ezt mondanom, jó döntés született, hiszen nemcsak egy kiemelkedő sportembert díjaztak, hanem azt az értékrendet és azt a hozzáállást is elismerte ezzel a döntéssel a kuratórium, amely bizony túlmutat a pályán játszódó eseményeken is

− vélekedett.

Rámutatott, hogy Bozsik Péter élete azt a folytonosságot és azt a múlt iránti tiszteletet példázza, amely nélkül nincsen jövő sem a futballban, sem a nemzet számára.

És leszögezte, hogy a labdarúgás sokkal több csupán egy sportágnál, a labdarúgás történet, történelem, a labdarúgás szenvedély, nemzeti önazonosság.

Szijjártó Péter a Puskás Múzeumban megtartott eseményen Bozsik Péter televíziós szakkommentátori munkáját is méltatta, mondván, hogy a szellemi mélység és a szakmai alázat ebben is megjelenik.