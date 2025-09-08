1 órája
Szijjártó Péter: a Közel-Keletnek és Izraelnek is joga van terrormentesen élni
A Közel-Kelet és benne Izrael lakosságának is joga van a terrorfenyegetettségtől és rakétatámadásoktól mentes élethez, Magyarország a térség biztonságában érdekelt, az ugyanis szorosan összefügg Közép-Európa biztonságával is - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) hivatalában fogadja Gideon Szaár izraeli külügyminisztert (b) Budapesten 2025. szeptember 8-án.
Forrás: MTI
Fotó: Kovács Attila
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető izraeli kollégájával, Gideon Szaárral közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy jelenleg az emberiség a veszélyek korában él, súlyos konfliktusok fenyegetik a világ biztonságát, s ezek közül is kiemelkedik a közel-keleti válság.
„Pontosan tudjuk, hogy Közép-Európa biztonsága milyen szoros összefüggésben van a közel-keleti térség biztonságával. Mi, magyarok abban vagyunk érdekeltek, hogy a Közel-Keleten ismételten béke, stabilitás és nyugalom legyen"
- mondta.
„A mi hitünk és meggyőződésünk szerint minden Közel-Keleten élő embernek - függetlenül attól, hogy hol él és milyen nemzetiségű - joga van ahhoz, hogy terrorfenyegetéstől és rakétatámadásoktól mentesen, biztonságban, nyugalomban élje le az életét a saját hazájában és a saját otthonában. Mi, magyarok mindig is támogattuk a terrorellenes nemzetközi törekvéseket" - folytatta.
„Mi elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy egy terrorszervezet egy egész térség életét megkeserítse (…) Elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy egyesek megpróbálják mentegetni, relativizálni a Közel-Keletet rettegésben tartó terrorszervezeteket és az általuk folytatott tevékenységet. Ez a mentegetés, ez a relativizálás gyakran megjelenik akkor is, amikor az Európai Unióban a Közel-Keletről vitázunk" - tette hozzá.
Szijjártó Péter sérelmezte, hogy Nyugat-Európában kétségtelenül van egy erősödő Izrael-ellenesség a politikai életben, ami szavai szerint abban is megnyilvánul, hogy a Hamász terroristáit csak azzal az előfeltétellel akarják szankcionálni, hogy ha izraeli telepeseket is szankcionálnak.
„Előfeltételeket támasztani terroristák szankcionálásához számunkra elfogadhatatlan. A Hamász nevű terrorszervezet továbbra is túszokat tart fogva, köztük egy magyar állampolgárt. Én azt gondolom, hogy a nemzetközi közösségnek kutya kötelessége felszólítania a Hamászt arra, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül engedjék el az összes túszt, köztük a magyar állampolgárt, és mindaddig, amíg ez nem történik meg, addig számukra a megfelelő ellátást mind az élelmezés, mind az orvosi ellátás tekintetében kötelesek biztosítani" - fogalmazott.
Illetve arra is kitért, hogy Magyarország az ezeréves keresztény államiságára tekintettel mindig kiemelt figyelmet fordít az üldözött keresztény közösségek helyzetére világszerte, s a kormány a Hungary Helps program keretében a közel-keleti keresztényeknek is jelentős támogatásokat biztosít.
Ennek kapcsán üdvözölte, hogy az izraeli vezetés számára is fontos szempont és prioritás a közel-keleti keresztény közösségek védelme, és kifejtette, hogy ez a következő időszakban is lényeges eleme lesz a két ország közötti együttműködésnek.
Végül pedig elítélte az Izraelben elkövetett hétfő reggeli terrortámadást, együttérzéséről biztosítva az áldozatokat és a zsidó állam lakosságát.
Valamint közölte, hogy egyelőre nincsen hír magyar áldozatról, de folyamatos kapcsolatban állnak az izraeli rendőrséggel.
A miniszter újságírói kérdésre válaszolva ismét egyes európai országok erős Izrael-ellenességét taglalta, ami - mint mondta - a mindennapi életben is érezhető, így nem véletlen az sem például, hogy az izraeli labdarúgó-válogatott épp Magyarországon játssza a hazai mérkőzéseit.
Elfogadhatatlannak nevezte az erősödő antiszemitizmust, s hangsúlyozta, hogy hazánk zéró toleranciát hirdetett ezzel szemben.
„Itt Magyarországon terrorszervezeteket éltetni nem lehet. Itt Magyarországon világos intézkedéseket hoztunk, antiszemita ideológiát népszerűsítő szervezeteket, zenekarokat nem engedünk be ide, utána akármilyen indulatokat is próbálnak velünk szemben gerjeszteni a világ bármely pontján" - jelentette ki.